الجيش السوري ينفذ عمليات ضد الجماعات الإرهابية بريف إدلب وحماة

نفذت وحدات من الجيش السوري اليوم الثلاثاء عمليات مركزة على محاور تحرك تنظيم "فتح الشام" الإرهابي - جبهة النصرة سابقا - بريفي حماة وإدلب، ردا على انتهاكاته المتكررة لاتفاق "منطقة خفض التصعيد".

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش

السوري نفذت عملية على محور تحرك إرهابيي "فتح الشام" في بلدتي: الهبيط، شمال شرق كفر نبودة، التي حررها الجيش مؤخرا، وخان شيخون، في عمق ريف إدلب الجنوبي، والواقعة على الطريق الدوليبين (دمشق) وحلب، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم، وتدمير أوكار كانت تستخدم لتخزين الأسلحة، وتنفيذ الاعتداءات على نقاط الجيش والقرى الآمنة.

وفي ريف حماة الشمالي، استهدفت وحدات الجيش تحصينات المجموعات الإرهابية في بلدات: اللطامنة وكفرزيتا والأربعين والزكاة، مما أسفر عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية وتدمير أوكارها ومقارها.