طفلة تعرض على رئيسة وزراء نيوزيلندا رشوة 5 دولارات من أجل البحث عن تنين

قدمت طفلة تبلغ من العمر 11 عاما طلب رسمي لرئيسة وزراء نيوزيندا "جاسيندا أرديرن"، لطلب مساعدة الحكومة في البحث عن المخلوق الأسطوري "التنين".

طلبت الطفلة من خلال رسالتها الدعم المالي اللازم من أجل البدء في البحث عن التنين، وأرفقت الطفلة مع الطلب 5 دولارات نيوزيلندية على سبيل الرشوة، وذلك وفقا لما نشر موقع "nzherald".

ردت جاسيندا على الطفلة فيكتوريا، وقالت فيها: "شكرا على اتصالك بالحكومة.. لقد كنا مهتمين جدا بسماع اقتراحاتكم حول التنانين، لكن للأسف لا نقوم بأي عمل في أي من هذه المجالات حاليا.. لذلك أعيد أموال الرشوة الخاصة بك، وأتمنى لكم كل التوفيق في سعيكم للحصول على التنين.. شكرا مرة أخرى على الكتابة".

تلقت الرسالة آلاف التعليقات من محبي كل من الطفلة فيكتوريا، ورئيس وزراء نيوزيلندا بعد أن تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، واقترح شخص واحد أن تضع فيكتوريا طلبا رسميا، للحصول على معلومات حول ما تعرفه الحكومة عن التنين، بدلا من الحصول على الدعم المادى اللازم، بينما أثنى عليها الآخرون لإبداعها وقدرتها فى هذا السن على مخاطبة الحكومة من أجل الحصول على تمويل لبحثها، إضافة إلى الإشادة برد الحكومة الرسمى عليها.