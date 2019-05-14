أبي زيد يطالب بالرد على استهداف الناقلات النفطية



قال السفير الأميركي لدى السعودية ، إن على واشنطن أن تقوم برد "معقول لا يصل إلى حد الحرب"، بعد تحديد الجهة التي تقف وراء الهجمات على ناقلات نفط قبالة السواحل الإماراتية. يأتي ذلك في وقت كشف مسؤول أميركي مطلع على معلومات الاستخبارات الأميركية، أن إيران متهم رئيسي في عملية التخريب التي وقعت الأحد، رغم أن واشنطن لا تملك دليلا قاطعا. وقال السفير جون أبي زيد، في تصريحات صحفية للصحفيين ”نحن بحاجة لإجراء تحقيق واف لفهم ما حدث، ولماذا حدث ثم نأتي بالرد المعقول، بما لا يصل إلى حد الحرب“، مؤكدا أنه ليس من مصلحة أي أحد نشوب حرب في المنطقة.

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