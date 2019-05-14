تضامن خليجي وعربي مع أمن واستقرار المملكة



استنكرت دول خليجية وعربية استهداف محطتي ضخ للبترول في كل من محافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض. واستنكرت الإمارات، ومصر والأردن والبحرين، الهجوم الإرهابي الذي يقوض الأمن والاستقرار. مشددين على تضامنهم الكامل مع المملكة في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة. واعتبرت دولة الإمارات أن الهجوم دليل جديد على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار. وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، قد أكد في وقت سابق تعرض محطتي ضخ لخط الأنابيب «شرق - غرب»، الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات دون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارا محدودة. وقد قامت أرامكو السعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي. وأكد الفالح أن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي وتلك التي وقعت مؤخرا، في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران، مؤكدا استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات دون انقطاع.

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