البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ أنابيب نفط بالسعودية

أعربت مملكة البحرين عن استنكارها وإدانتها الشديدتين للهجوم الإرهابي بطائرات من دون طيار مفخخة، الذي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب، الذي ينقل نفط المملكة العربية السعودية من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، في عمل إرهابي تخريبي جبان يستهدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة، ويهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالم.
وأشادت وزارة الخارجية البحرين، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين، بجهود المملكة العربية السعودية في التعامل مع هذا العمل التخريبي الخطير، مشددة على موقف البحرين المتضامن بقوة والذي يقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول تهديد أمنها أو المس من مصالحها واستقرار شعبها.
وأكدت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكل حسم للتصدي لجميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها ويدعمها من جهات ودول تسعى لإثارة التوتر والعنف والفوضى في المنطقة، وردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
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