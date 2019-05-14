مصر تدين استهداف محطتي ضخ للبترول بالسعودية

أدانت مصر، اليوم الثلاثاء، استهداف محطتيّ ضخ للبترول في كل من محافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأكد بيان للخارجية المصرية، تضامن مصر مع حكومة وشعب السعودية في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة، مشدداً على ما يجمع البلدين من روابط أخوية وعلاقات راسخة، وتنسيق على أعلى مستوى من أجل مواجهة التحديات المُشتركة والتصدي للإرهاب وكافة التهديدات المُستهدِفة أمنهما القومي والأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي. اقرأ أيضاً.. الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ بترول بالرياض

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