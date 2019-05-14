ترامب يدرس إرسال "120 ألف جندي" إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران يمن شباب نت - متابعات الثلاثاء, 14 مايو, 2019 - 05:06 مساءً [ ترامب ] ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إرسال 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران قوات أمريكية أو سرّعَت العمل على إنتاج أسلحة نووية، بحسب مقترح من القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة لم تذكر أسماءهم، أن شاناهان قدّم خطة عسكرية مطورة في اجتماع لكبار مساعدي ترامب للأمن القومي يوم الخميس.



وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015. كلمات مفتاحية :

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