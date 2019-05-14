كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مالي تطالب بتكثيف المساعدة من الاتحاد الأوروبي وسط هجمات في الساحل الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت مالي، الاتحاد الأوروبي بتكثيف الدعم لبلدان الساحل الإفريقي وسط سلسلة من الهجمات المتطرفة، في الوقت الذي تنعى فيه فرنسا ضحيتين قتلا خلال مهمة إنقاذ رهائن في المنطقة.

وقال وزير الخارجية المالي، تيبيل درامي، اليوم الثلاثاء، إن "سباقًا مع الزمن" بدأ بعد هجمات في وسط مالي وعبر الحدود في شمال بوركينا فاسو.

متحدثًا بعد اجتماع وزراء حكومة الاتحاد الأوروبي ودول الساحل، أضاف "درامي": "نحتاج إلى دعم. نحتاج إلى تسريع الإجراءات. نحتاج إلى تعبئة دولية بطريقة ملموسة".

تعرضت بوركينا فاسو لزعزعة استقرار متزايد من قبل الجهاديين من مالي. وشملت الهجمات اختطاف الأجانب.