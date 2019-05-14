كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات: "هجوم أرامكو" دليل على توجهات الحوثي الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت دولة الإمارات، الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي أرامكو بالرياض، معتبرة أنه "دليل على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية".

واستنكرت الإمارات "الهجوم الإرهابي الحوثي بطائرات بدون طيار مفخخة، التي استهدف محطتي ضخ لخط الأنابيب في المملكة العربية السعودية الشقيقة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" في بيان.

وأضاف البيان أن الإمارات "أدانت هذا العمل الإرهابي والتخريبي، واعتبرته دليلا جديدا على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية، والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار".

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامن الإمارات "الكامل" مع السعودية، و"وقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة".

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كما شددت على "دعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه (السعودية) من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وأضاف البيان أن أمن الإمارات والسعودية "كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات".

وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن المملكة العربية السعودية قد قال، الثلاثاء، إنه جرى استهداف لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة "أرامكو" بمحافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض بهجوم إرهابي.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فإن الحادث وقع ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح الثلاثاء، مضيفة "حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض".