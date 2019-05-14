كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الخارجية: الصين ستخرج منتصرة من الحرب التجارية مع أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج، بعد تبادل البلدين مرة أخرى التعريفات الجمركية على واردات بعضها البعض، أن بكين مصممة على الفوز في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، رغم أنها لا تريد أن يتفاقم الصراع الاقتصادي.

وقال جينج شوانج للصحفيين في مؤتمر صحفي: "الصين لا تريد حربًا تجارية لكننا لسنا خائفين منها. إذا جلب أحدهم الحرب إلينا سوف نخوضها حتى نفوز".

يأتي هذا البيان، في أعقاب الإعلان الصيني يوم 13 مايو عن قرار برفع التعريفات على 60 مليار دولار من الواردات الأمريكية ابتداء من يونيو.