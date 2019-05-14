كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: نريد سبلا للتعاون مع روسيا.. ولافروف حان الوقت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بداية محادثات مع القيادة الروسية الثلاثاء، أن الرئيس، دونالد ترمب، يريد أن يجد سبلاً للتعاون مع روسيا.

وقال بومبيو في مستهل اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في منتجع سوتشي على البحر الأسود "أنا هنا اليوم لأن الرئيس ترمب ملتزم بتحسين هذه العلاقات".

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من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، إن موسكو مستعدة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين والمتوترة، بسبب عدد من القضايا من بينها ضبط الأسلحة وإيران.

وأضاف لافروف من مدينة سوتشي حيث من المقرر أن يلتقي بومبيو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "أعتقد أن الوقت قد حان لبدء بناء نموذج جديد للفهم المتبادل يكون مسؤولاً وبناء".