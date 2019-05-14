كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولندا تتعهد بعقوبات صارمة على الاعتداء الجنسي وسط أزمة الكنيسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد رئيس الوزراء البولندي، "ماتيوس مافيتسكي"، بفرض عقوبات أكثر صرامة على من يسيئون معاملة القاصرين جنسيًا بعد فيلم جديد حفز البلاد على مواجهة مشكلة سوء المعاملة من قبل القساوسة.

وقال رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن حكومته قد أعدت تشريعات لمعاقبة أشد على جرائم "الانحطاط، والاشمئزاز" التي ترتكب ضد الأطفال.

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وأثار الفيلم الوثائقي "لا تخبر أحدًا" البحث في البلد الكاثوليكي العميق منذ صدوره يوم السبت على موقع يوتيوب.

وتشكل الصدمة بسبب المزاعم القائلة، بإنه قد تم التستر على الإساءات تحدٍ للحكومة اليمينية في بولندا، والقريبة من الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

في الآونة الأخيرة، تحدث رئيس الحزب الحاكم، ياروسلاف كاتشينسكي، عن "هجوم" على الكنيسة بسبب الجهود السابقة لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب داخل الكنيسة.