كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أخبر حارس مرماه الكوستاريكي كيلور نافاس بانتهاء مسيرته مع النادي مع نهاية الموسم الجاري.
وذكرت صحيفة “أ س” الإسبانية أن نافاس سيكون الحارس الأساسي لريال مدريد في مباراته الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني التي يستضيف فيها ريال بيتيس على ملعبه يوم الأحد المقبل ليودع جماهير النادي.
وبعد أن قضى خمس سنوات بين جدران النادي الملكي سيرحل نافاس وفي جعبته ثلاثة ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا ولقب وحيد في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لكأس السوبر الأوروبي وأربعة ألقاب لكأس العالم للأندية ولقب آخر لكأس سوبر إسبانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر نافاس يخوض آخر موسم له مع ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.