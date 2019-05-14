“الهراوات” تطارد المعطلين في أزيلال بعد وقفة احتجاجية للمطالبة بالشغل 

فرقت القوات العمومية في أزيلال، مساء أمس الاثنين، شكلا احتجاجيا لتنسيقية المعطلين، مستخدمة “الهراوات” لتفريق المحتجين.

وقال إسماعيل، أحد المحتجين، لـ”اليوم 24″ إنه تم تفريق شكلهم الاحتجاجي باستعمال “الهراوات”، ومطاردتهم في الأزقة، وشوارع أزيلال، ما نتج عنه إصابات، وإغماءات في صفوف المعطلين.

وأضاف المتحدث ذاته أن التدخل أسفر عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم لقسم المستعجلات في المستشفى المحلي في أزيلال، أحدهم إصابته خطيرة.

وتشهد أزيلال، منذ أسابيع مضت، احتجاجات متواصلة لتنسيقية المعطلين، يطالبون فيها المسؤولين بتوفير فرص للشغل، ورفع التهميش عن المنطقة.