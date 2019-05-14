شركة إسرائيلية تخترق واتساب.. كيف تحمي نفسك من التجسس؟

أكدت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي (واتساب) إصلاح ثغرة أمنية في التطبيق تسمح لقراصنة البيانات بتثبيت برامج تجسس على الهواتف الذكية للمستخدمين.
شركة (واتساب) المملوكة لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك اكتشفت الثغرة في بداية الشهر الحالي، إذ تتيح تثبيت برنامج تجسس عبر خاصية الاتصال الصوتي سواء رد المستخدم على الاتصال أو لم يرد، بحسب موقع “تك كرانش” المتخصص موضوعات التكنولوجيا.
صحيفة “فاينانشال تايمز”: إن “التقنية المستخدمة في القرصنة على تطبيق واتس آب من تطوير شركة إسرائيلية تدعى “إن.أس.أو غروب” وتوفر منتجاتها لأجهزة المخابرات الغربية والشرق أوسطية.
الصحيفة أوضحت أن أشهر منتجات “إن.إس.أو” يسمى “بيغاسوس” ويمكنه التسلل إلى الميكرفون أو الكاميرا الموجودة في الهاتف الذكي لجمع البيانات الخاصة بمكان وجود المستخدم وقراءة الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني على الجهاز.
تعرضت الشركة الإسرائيلية في الماضي لانتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط بسبب استخدام أجهزة المخابرات والأمن لمنتجاتها في التجسس على المواطنين.
وتقول الشركة الإسرائيلية إن منتجاتها تساعد أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون في التحقيقات ومنع العمليات الإرهابية والجرائم.
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