قررت المحكمة الابتدائية في فاس، أمس الاثنين، متابعة زوجين بتهم الاتجار في المخدرات، مقابل متابعة إبنهما القاصر في حالة سراح مؤقت.
وقالت مصادر “اليوم 24” إنه تم إلقاء القبض، أول أمس السبت، على الأسرة المذكورة وبحوزتها كمية ضخمة من الأقراص المهلوسة، وذلك عند مدخل المحطة الطرقية باب محروق، على متن حافلة لنقل المسافرين.
وأضاف المصدر ذاته، أن الكمية المحدرات المحجوزة تقدر بحوالي 537 قرصا طبيا مخدرا، من نوع “ريفوتريل”، كانت موجهة إلى الترويج في مختلف المواقع في العاصمة العلمية.
وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية في فاس، سبق أن اعتقلت، أخيرا، زوجين آخرين بالتهمة نفسها، كانت بحوزتهما كميات كبيرة من مخدر “الاكستازي”.
كانت هذه تفاصيل خبر عائلة تروج “القرقوبي” في فاس.. متابعة الزوجين وإطلاق سراح الإبن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.