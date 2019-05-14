عائلة تروج “القرقوبي” في فاس.. متابعة الزوجين وإطلاق سراح الإبن

قررت المحكمة الابتدائية في فاس، أمس الاثنين، متابعة زوجين بتهم الاتجار في المخدرات، مقابل متابعة إبنهما القاصر في حالة سراح مؤقت.

وقالت مصادر “اليوم 24” إنه تم إلقاء القبض، أول أمس السبت، على الأسرة المذكورة وبحوزتها كمية ضخمة من الأقراص المهلوسة، وذلك عند مدخل المحطة الطرقية باب محروق، على متن حافلة لنقل المسافرين.

وأضاف المصدر ذاته، أن الكمية المحدرات المحجوزة تقدر بحوالي 537 قرصا طبيا مخدرا، من نوع “ريفوتريل”، كانت موجهة إلى الترويج في مختلف المواقع في العاصمة العلمية.

وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية في فاس، سبق أن اعتقلت، أخيرا، زوجين آخرين بالتهمة نفسها، كانت بحوزتهما كميات كبيرة من مخدر “الاكستازي”.