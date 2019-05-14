“مشيتي فيها” والفبركة.. عبد الله بنسعيد يرد

رد الفنان المغربي، عبد الله بنسعيد، اليوم الثلاثاء، على هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي على برنامج الكاميرا الخفية “مشيتي فيها”، الذي يبث وقت الذروة على القناة الثانية، يوميا.

ونفى بنسعيد، في تصريحه لـ”اليوم 24″، أن يكون البرنامج الكاميرا الخفية، الذي يشارك فيه، مفبركا، مضيفا في رده: “لو كان جاو معانا للتصوير غادي يعرفوا واش داكشي بالصح”.

ويطل عبد الله بنسعيد في البرنامج، محاولا الإيقاع بالضيف، واستفزازه، غير أن رواد مواقع التواصل، يشككون في حقيقة المقالب، ويروجون أنها مفبركة، نظرا إلى أن بعض المشاهد تبرز أن ذاك مجرد تمثيل، حسب تعبيرهم.

اتهامات الفبركة تعززها تصريحات من فنانين، قالوا إنهم تلقوا عرضا من برنامج مقالب بمبلغ مالي، من أجل تمثيل دور ضحية مقلب معين، آخرهم الفنان سعيد الناصيري.