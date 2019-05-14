رد الفنان المغربي، عبد الله بنسعيد، اليوم الثلاثاء، على هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي على برنامج الكاميرا الخفية “مشيتي فيها”، الذي يبث وقت الذروة على القناة الثانية، يوميا.
ونفى بنسعيد، في تصريحه لـ”اليوم 24″، أن يكون البرنامج الكاميرا الخفية، الذي يشارك فيه، مفبركا، مضيفا في رده: “لو كان جاو معانا للتصوير غادي يعرفوا واش داكشي بالصح”.
ويطل عبد الله بنسعيد في البرنامج، محاولا الإيقاع بالضيف، واستفزازه، غير أن رواد مواقع التواصل، يشككون في حقيقة المقالب، ويروجون أنها مفبركة، نظرا إلى أن بعض المشاهد تبرز أن ذاك مجرد تمثيل، حسب تعبيرهم.
اتهامات الفبركة تعززها تصريحات من فنانين، قالوا إنهم تلقوا عرضا من برنامج مقالب بمبلغ مالي، من أجل تمثيل دور ضحية مقلب معين، آخرهم الفنان سعيد الناصيري.
كانت هذه تفاصيل خبر “مشيتي فيها” والفبركة.. عبد الله بنسعيد يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.