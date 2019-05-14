غوتيريش يلتقي ناجين من مجزرة المسجدين.. ويحذر من خطاب الكراهية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، من أن خطاب الكراهية ينتشر على الانترنت بسرعة، وذلك خلال لقاء جمعه بناجين من مجزرة مسجدي كرايست تشيرش، وتعهد أن تقود الأسرة الدولية الجهود للقضاء على هذه المشكلة.

وزار غوتيريش مسجد النور، أحد المركزين الإسلاميين اللذين هاجمهما استرالي من المنادين بتفوق العرق الأبيض، ما أدى إلى مقتل 51 شخصا في 15 مارس في إطلاق نار بثه مباشرة على فيسبوك.

ويزور الأمين العام للأمم المتحدة منطقة جنوب المحيط الهادئ لتسليط الضوء على تداعيات التغير المناخي، لكنه قال إنه يريد أيضا إظهار الدعم لمسلمي كرايست تشيرش خلال شهر رمضان.

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وقال “أدرك بأن ما من كلمات تخفف من الألم والحزن والأسى، لكني أريد أن آتي هنا شخصيا لنقل المحبة والدعم والإعجاب التام والكامل”.

وتحدث أمام ضحايا أعنف حادثة إطلاق نار في تاريخ نيوزيلندا عن “زيادة خطيرة في الكراهية” وسط استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتشجيع على التعصب.