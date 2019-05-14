محامي نتنياهو يتسلم مواد التحقيق في 3 ملفات فساد ضده

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسلم عميت حداد محامي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مواد التحقيق في الملفات "1000" و"2000" و"4000".

وقال المتحدث باسم نتنياهو، عوفر غولان، إن ذلك بات ممكنا بعد أن توصل نتنياهو إلى اتفاق مع حداد على حل مؤقت بشأن دفع مقدمة له على الحساب لقاء الدفاع عنه.

وقالت النيابة العامة إنه بعد تسليم مواد التحقيق لمحامي نتنياهو، فقد أبلغ المستشار القضائي للحكومة أنه ينوي اليوم، أو يوم غد، تنسيق موعد لجلسة الاستماع.

وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن باقي المحامين المدافعين عن نتنياهو، نافوت تل تسور وطال شابيرا وبيني روبين، يدرسون الاستقالة بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن أتعابهم.

وقال المتحدث باسم نتنياهو إن الأخير ينوي دفع أتعاب المحامي حداد من جيبه الخاص.

وأضاف غولان أن محامي نتنياهو توصل إلى اتفاق مؤقت معه للتغلب على العقبة الأولى بشأن فحص المواد قبيل جلسة الاستماع.

Advertisements

وتابع أن نتنياهو يصر على "حقه في تلقي مساعدات مالية لتمويل الدفاع القضائي، مثل أي شخصية عامة".

وكان محامو نتنياهو قد امتنعوا عن تسلم مواد التحقيق ضده، بادعاء أنهم لم يتلقوا أتعابهم.

وأعلن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يوم أمس الأول الأحد، أنه حاول إرسال مواد التحقيق لمحامي نتنياهو، نافوت تل تسور، ولكنه رفض تسلمها.

وكانت لجنة منح التصاريح في مكتب مراقب الدولة قد نشرت، يوم أمس الأول، ترفض عقد اجتماع لها مرة أخرى لمناقشة طلب نتنياهو تجنيد أموال لتمويل الدفاع القضائي إلى حين الرد على أسئلة اللجنة.

وكانت اللجنة قد رفضت مرتين طلب نتنياهو تجنيد تبرعات بقيمة 2 مليون دولار من أصحاب الثروة لتمويل الدفاع القضائي. وفي قرارها الأخير قررت إلزام نتنياهو بإعاد مبلغ 300 ألف دولار حصل عليها من قريبه ناتان ميليكوفسكي، وإرجاع البدلات التي حصل عليها من رجل الأعمال سبنسر بارتريدج.