انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر والعراق تدعوان إلى إنهاء أزمات المنطقة سلمياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 03:51 مساءً - دعا العراق وقطر، اليوم الثلاثاء، إلى إيجاد حلول مشتركة لإنهاء أزمات المنطقة سلمياً.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية العراقي محمد عليّ الحكيم مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان: إن الحكيم "أعرب عن اهتمام العراق بتطوير التعاون الثنائيِّ بين البلدين في المجالات كافة".

وأكد الوزير "عمق العلاقات بين البلدين والحرص على تطويرها".

Advertisements

وناقش الجانبان "سُبل الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب وبما يرقى إلى مستوى طموح الشعبين الشقيقين".

وتطرقا إلى "مناقشة آخر تطورات الأحداث في المنطقة، وضرورة الاضطلاع بحلول مشتركة تُنهي الأزمات سلمياً".

وانقطعت العلاقات بين العراق ودول الخليج العربي، عقب غزو العراق للكويت عام 1990، غير أن العلاقات بدأت تتحسن في السنوات الأخيرة، بعد عقود من التوتر.

وجاء هذا التحسن بعدما أكد العراق سعيه إلى "اتباع سياسة الحياد" في الملفات الإقليمية.