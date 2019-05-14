شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات طلابية في الجزائر رفضاً لإجراء الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل

شهدت شوارع العاصمة الجزائرية وبعض المحافظات، اليوم الثلاثاء، تظاهرات طلابية حاشدة رفضاً لإجراء الإنتخابات الرئاسية في 4 يوليو القادم .

ورفع المتظاهرون الشعارات المناوئة لاستمرار حكم رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة .

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وبحسب مصادر إعلامية، فقد توجهت تظاهرة لطلاب جامعة الجزائر العاصمة صوب مبنى البرلمان، تطالب بالتغيير الشامل ورحيل أركان نظام ”العصابات“ نسبة إلى زمرة ”آل بوتفليقة“، الذين يحاكم بعضهم بتهم فساد مالي واقتصادي ورشى سياسية.

وبمدن بجاية وتيزي وزو وبومرداس وعنابة والطارف وباتنة، نظم طلاب غاضبون احتجاجات مماثلة تندد بمسعى تنظيم انتخابات الرابع من يوليو/تموز القادم، وتصرّ على تنحي رئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح.

وانضم محامون وأساتذة جامعيون إلى المحتجين؛ لدعم الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير/شباط الماضي. ومن شأن هذه المسيرات الشعبية أن تتوسع، يوم الجمعة القادم، رغم الحر والصيام.