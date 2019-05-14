شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد بأمريكا يتعرض لـ«هجوم إرهابي حارق» في شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعرَّض مسجد “ديانة” في مدينة نيوهيفن بولاية كونيتيكت الأمريكية ليلة الأحد لهجوم إرهابي أدى إلى إحراقه.

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ونقل موقع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية عن مساعد رئيس هيئة إطفاء الحرائق في المدينة، أورلاندو ماركانو، أن المسجد كان يمر بأعمال ترميم وصيانة عندما شبت النار فيه، وتحدث عن أن إضرام كان متعمداً.

من جانبه، كتب حاكم ولاية كونيتيكت، نيد لامونت، تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” أدان فيها هذا “الهجوم المدفوع بالكراهية على مؤسسة دينية”، مضيفاً أن “لا مكان في ولايتنا ولا في أمتنا مثل هذه الهجمات”. وتوعد لامونت بالعمل مع كل الأطراف المعنية لتعقب ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم، حسب ما جاء في تغريدته.

ورصد المحققون في مدينة نيوهيفن مكافأة قدرها 2500 دولار لمن يدلي بمعلومات من شأنها أن تؤدي إلى اعتقال مرتكبي هذا الهجوم. وأوضح المحققون أن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يشارك في التحقيقات أيضاً.