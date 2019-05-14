واشنطن تدعو لرد عاجل على الهجمات ضد الموارد النفطية بالخليج

وقال الجنرال "أبي زيد" الذي شغل سابقا منصب قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي التي تشمل الشرق الأوسط، إن على واشنطن أن تقوم بـ "رد معقول لا يصل لحد الحرب" بعد تحديد الجهة التي تقف وراء الهجمات على ناقلات النفط قبالة ساحل الإمارات والمضختين السعوديتين.
وأضاف "أبي زيد" في تصريحات نشرت في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء: "نحن بحاجة لإجراء تحقيق واف لفهم ما حدث ولماذا حدث ثم نتخذ الرد المعقول بما لا يصل إلى حد الحرب".
ورأى "أبي زيد" أنه "ليس من مصلحة الولايات المتحدة أو إيران أو السعودية أن يتفجر صراع" في المنطقة.
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