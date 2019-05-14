الأردن يدين بشدة الهجوم الإرهابي على محطتي ضخ نفط بالسعودية

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

دان الأردن بشدة، اليوم الثلاثاء، “الهجوم الإرهابي” الذي استهدف محطتي ضخ نفط لخط أنابيب رئيسي ينقل النفط من شرق السعودية إلى غربها، مؤكدًا وقوفه مع السعودية “بالمطلق في مواجهة أي تهديد”.

وعبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في بيان عن إدانة هذا الهجوم الإرهابي الجبان بأشد العبارات، مؤكدًا وقوف المملكة مع الأشقاء في السعودية بالمطلق في مواجهة أي تهديد لأمن السعودية الشقيقة واستقرارها.

وأكد القضاة، أن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن المنطقة والعالم وأن الأردن يساند الأشقاء في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله”، معتبرًا أن أمن السعودية وأمن الخليج العربي وأمن الأردن واحد.