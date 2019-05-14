الان تتابع الأردن يدين بشدة الهجوم الإرهابي على محطتي ضخ نفط بالسعودية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
دان الأردن بشدة، اليوم الثلاثاء، “الهجوم الإرهابي” الذي استهدف محطتي ضخ نفط لخط أنابيب رئيسي ينقل النفط من شرق السعودية إلى غربها، مؤكدًا وقوفه مع السعودية “بالمطلق في مواجهة أي تهديد”.
وعبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في بيان عن إدانة هذا الهجوم الإرهابي الجبان بأشد العبارات، مؤكدًا وقوف المملكة مع الأشقاء في السعودية بالمطلق في مواجهة أي تهديد لأمن السعودية الشقيقة واستقرارها.
وأكد القضاة، أن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن المنطقة والعالم وأن الأردن يساند الأشقاء في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله”، معتبرًا أن أمن السعودية وأمن الخليج العربي وأمن الأردن واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يدين بشدة الهجوم الإرهابي على محطتي ضخ نفط بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.