الإمارات: الهجوم الإرهابي على محطتي النفط السعوديتين يقوض الأمن والاستقرار

جدة - عمرو شويل أبو ظبي - الخليج 365:

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، الهجوم الإرهابي على محطتي ضخ النفط وسط السعودية، وشددت على أنه يستهدف تقويض الأمن والاستقرار.

اعتبرت الإمارات أن الهجوم هو دليل على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية الساعية إلى تقويض الأمن في المنطقة.

وأعربت عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن: “أمننا وأمن السعودية كلٌ لا يتجزأ وأي تهديد للسعودية يمثل تهديدا لنا”.