الان تتابع الإمارات: الهجوم الإرهابي على محطتي النفط السعوديتين يقوض الأمن والاستقرار والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبو ظبي - الخليج 365:
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، الهجوم الإرهابي على محطتي ضخ النفط وسط السعودية، وشددت على أنه يستهدف تقويض الأمن والاستقرار.
اعتبرت الإمارات أن الهجوم هو دليل على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية الساعية إلى تقويض الأمن في المنطقة.
وأعربت عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن: “أمننا وأمن السعودية كلٌ لا يتجزأ وأي تهديد للسعودية يمثل تهديدا لنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات: الهجوم الإرهابي على محطتي النفط السعوديتين يقوض الأمن والاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.