الان تتابع التحالف العربي: سلسلة غارات على مواقع حوثية بمحافظة حجة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365: أعلن التحالف العربي لدعم الشرغية في اليمن، اليوم، عن قيام مقاتلاته بتنفيذ سلسلة من الغارات استهدفت مواقع لميليشيات الحوثي، على محافظة حجة الحدودية مع السعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي: سلسلة غارات على مواقع حوثية بمحافظة حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.