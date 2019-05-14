العراق يدين عمليات تخريبية طالت 4 سفن في مياه الإمارات الإقليمية

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

أعرِب العراق عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمليات التخريبية التي طالت أربع سفن في المياه الإقليميَّة لدولة الإمارات العربيَّة المتحدة أمس الأول.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي اليوم عن تضامُن العراق مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مُواجَهة التحدِّيات، والتصدِّي لكلِّ المُحاوَلات الرامية لزعزعة أمنها واستقرارها وسلامة مُواطِنيها.

واعتبر العراق ما تعرَّضت له هذه الناقلات من تخريب مُهدِّدا لأمن الخليج كلـِّه؛ لأنَّ اختلال الأمن بالمنطقة يؤثر على جميع دول المنطقة وُشدِّد على أهمِّية تضافر الجُهُود للتصدِّي لأيِّ تهديد، واتخاذ إجراءات لحفظ أمن واستقرار هذه المنطقة المُهمَّة دولـيّاً.