الأزهر يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان

كتب: أحمد أبوعقيل يتقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأخلص التهاني إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة الأبطال، قادة وضباطًا وجنودًا، وكافة أبناء الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصار العاشر من رمضان.

ويؤكد الأزهر الشريف، أن جنود جيشنا البواسل ضربوا في هذه المعركة أروع الأمثلة في البطولة والتضحية؛ لتحرير الأرض واستعادة الكرامة لمصر والمصريين، وهو ما يؤكد دومًا على أن الجيش المصري هو درع الوطن وسيفه، يذود عن ترابه وقت الحرب، ويسهم في نهضته ورخائه وقت السلم.

ويدعو الأزهر الشريف جموع الشعب المصري إلى استلهام روح انتصار العاشر من رمضان والعمل بإخلاص وتفان من أجل رفعة مصرنا العزيزة وازدهارها، سائلًا الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

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