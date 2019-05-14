لفت وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في تصريح له خلال مغادرته ​جلسة الحكومة​ المنعقدة في ​السراي الحكومي​ برئاسة رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ إلى أن "الاجواء كانت ايجابية"، مشيراً إلى "أنني قدمت اقتراحات ترتكز على خمسة محاور وتشمل كل شيء ولاقت أصداء إيجابية داخل مجلس الوزراء ولماذا التصوير دائماً أننا في مجلس الوزراء فريق ضد فريق و​الموازنة​ للجميع إذا فشلنا نفشل جميعاً وإذا ربحنا نربح سوياً".

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كانت هذه تفاصيل خبر باسيل من السراي: قدمت اقتراحات بشأن الموازنة ولاقت أصداء إيجابية داخل مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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