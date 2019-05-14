أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "هناك الكثير من المشكلات التي تحتاج حلولا عاجلة ومنها أزمة ​سوريا​"، مشيراً إلى "اننا نعتقد أنه حان الوقت لبناء هيكل جديد للعلاقات الثنائية بين ​موسكو​ و​واشنطن​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: حان الوقت لبناء هيكل جديد للعلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.