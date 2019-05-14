162 شركة من أصل 192 مسجلة في البورصة تسجل تراجعا كبيرا بالرياض عقب الهجوم

سجلت 162 شركة من أصل 192 مسجلة في البورصة تراجعا كبيرا في قيمة الأسهم بالرياض عقب الهجوم.
وفي وقت سابق اعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن استهداف محطتي ضخ لخط أنابيب النفط، مشيرا الى ان استهداف أنابيب النفط تم عبر هجوم من طائرات بدون طيار مفخخة، وتم السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة.
واعتبر وزير الطاقة السعودي في تصريح له، ان هذا العمل الإرهابي والتخريبي يستهدف إمدادات النفط العالمية، مؤكدا استمرار الانتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.
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