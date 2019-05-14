أرامكو: إمدادات عملائنا من النفط لم تتأثر نتيجة تعرض محطتي الضخ لهجوم بالسعودية

أعلنت شركة "أرامكو" أن "إمدادات عملائنا من ​النفط​ الخام والخاز لم تتأثر نتيجة تعرض محطتي الضخ لهجوم بالسعودية".

وفي وقت سابق اعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن استهداف محطتي ضخ لخط أنابيب النفط، مشيرا الى ان استهداف أنابيب النفط تم عبر هجوم من طائرات بدون طيار مفخخة، وتم السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة.

واعتبر وزير الطاقة السعودي في تصريح له، ان هذا العمل الإرهابي والتخريبي يستهدف إمدادات النفط العالمية، مؤكدا استمرار الانتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.