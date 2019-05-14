شرح مسؤول الإعلام في الصرح البطريركي وليد غياض التعليمات اللوجستية ليومي الأربعاء الخميس المتعلقة باستقبال ووداع البطريرك الماروني الكاردينال الراحل مار نصر الله بطرس صفير.
وأعلن غياض انه "سيتم نقل جثمان صفير عند العاشرة من قبل ظهر يوم غد الأربعاء على ان تقام رتبة الجنازة عند الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس 16 أيار".
وأوضح انه "في ما يتعلق بترتيبات يوم الخميس 16 أيار 2019 سيكون هناك تدابير أمنية خاصة واستثنائية"، طالبا "من جميع المشاركين عدم استخدام سياراتهم الخاصة والاستعاضة عنها بباصات ستوضع في خدمتهم ذهابا وإيابا من نقاط التجمع".
كانت هذه تفاصيل خبر غياض أعلن عن المراسم التي ستتبع في وداع صفير يومي الاربعاء والخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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