جعجع استنكر استهداف محطتي الضخ بالرياض: السعودية وقفت دائما الى جانب لبنان

استنكر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع العمليات التخريبية التي استهدفت محطتي الضخ البترولية التابعتين في الرياض، مؤكدا ان "السعودية وقفت دائما الى جانب لبنان ومن أبسط واجباتنا الوقوف الى جانبها قيادة وشعبا عند تعرضها لأي مكروه".
وفي تصريح له راى جعجع ان "هذا العمل التخريبي هو حلقة في سلسلة بدأت مع عملية التفجير التي استهدفت أربع سفن مدنية في المياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة الدولة الصديقة للبنان أيضا، مما يضع المنطقة على فوهة بركان".
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