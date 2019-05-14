الحواط التقى رئيس مجلس الانماء والاعمار وبحث معه بمواضيع انمائية

زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر حيث تم البحث بمواضيع انمائية، وتابع ملف الصرف الصحي في جبيل ومسار العمل والاليات المتبعة والحلول لهذا الملف، اضافة الى عدد من المشاريع المدرج تنفيذها قريباً.
كما التقى الحواط في مكتبه وفدا من وكالة التنمية الفرنسية AFD ضم مديرها الاقليمي ومدير مكتب لبنان وسوريا Olivier Ray ورامي صليبا المكلف بإدارة مشاريعها في لبنان ، وتم التباحث في الامور التنموية والاقتصادية والمشاريع المستقبلية للوكالة في لبنان عموماً وجبيل خصوصاً.
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