البابا فرنسيس معزيا بالبطريرك صفير: كان صانعا حازما للسلام في لبنان

أبرق البابا فرنسيس معزيا بالبطريرك الكارينال مار نصرالله بطرس، معتبرا انه كان "صانعا حازما للقاء والسلام والمصالحة".
وأكد البابا فرنسيس أن "صفير كان رجلا حرا وقام برسالته في إطار طبع بالاضطرابات، وكان مدافعا غيورا عن سيادة بلده واستقلاله سيبقى شخصية عظيمة في تاريخ لبنان".
وتوفي صفير فجر الاحد عن عمر 99 عاماً.ونعى البطريرك بشارة الراعي البطريرك صفير " بالألم والحزن الشديدين".
ووصف الراعي سلفه بأنه "أيقونة الكرسي البطريركي وعميد الكنيسة المارونية وعماد الوطن" معتبراً أن "الكنيسة المارونية في يتم ولبنان في حزن".
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