فرعية اللجان المشتركة أقرت قانون إحداث محمية في الضنية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​ والمكلفة درس مشروع قانون يرمي إلى إحداث محمية في ​الضنية​ جلسة برئاسة النائب ​مروان حمادة​ وبعد المناقشة والاستماع إلى وجهة نظر النواب وأصحاب الاختصاص أقرت اللجنة مشروع القانون بعد ان أدخلت عليه بعض التعديلات الطفيفة فيما يتعلق بالعقوبات على المخالفين.

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