الشيخ قاسم: طريقة مناقشة الموازنة في لبنان جيدة

إعتبر نائب الامين العام ل​حزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​ ان تصدي ​أميركا​ مباشرة للأمور مؤشر على ضعف ​إسرائيل​، وعدم قدرتها على تجيير معادلات المنطقة لمشروعها"، مشيرا الى ان "العقوبات شكل من أشكال الحرب التي تكررت ولم تنجح، وهي تحتاج إلى المزيد من الصبر لتعطيل أهدافها، وإن أتباع أميركا وأدواتها المالية في منطقتنا وخاصة في ​الخليج​ ليسوا بمأمن من أن تلفظهم أميركا كما لفظت داعش عندما تحولت إلى عبء وفشلت في مهمة تركيع المنطقة خدمة لإسرائيل".

وفي كلمة له خلال افطار رمضاني أكد قاسم أن "طريقة مناقشة ​الموازنة​ في ​لبنان​ جيدة، وهو ما كان يجب أن يحصل منذ سنوات، وقد تبين إمكانية تحسين الإيرادات وتخفيف الأعباء من دون ضرائب جديدة على عامة الناس، من ضمن رؤية وطنية تحافظ على حقوق المواطنين بعدل، وبعض السياسات ال​اقتصاد​ية النافعة".

ولفت قاسم الى انه "بإمكان ​الحكومة​ أن تقرر لاحقا درس مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية من خلال مشاريع قوانين للزراعة و​الصناعة​ واقتصاد المعرفة وغيرها، وأن نعطي الاهتمام الذي أعطي للموازنة".