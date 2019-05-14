بو صعب استقبل وزير دفاع كازاخستان وشكره على مشاركة بلاده في قوة اليونيفيل

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب وزير دفاع جمهورية كازاخستان نورلان يرميكباييف يرافقه سفير جمهورية كازاخستان لدى الأردن المنتدب عن لبنان والعراق وفلسطين عظمات برديباي مع وفد من الجيش الكازاخستاني.
وخلال اللقاء، تمَّ التداول في الأوضاع العامة في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجرى البحث في سبل تطوير التعاون وتكثيف الزيارات وتبادل الخبرات العسكرية بين الجانبين، وشكر بو صعب الضيف على مشاركة بلاده في قوة اليونيفيل العاملة على حفظ الأمن والسلام في منطقة الجنوب اللبناني.
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