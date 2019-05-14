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بو صعب استقبل وزير دفاع كازاخستان وشكره على مشاركة بلاده في قوة اليونيفيل

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استقبل وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ وزير دفاع جمهورية ​كازاخستان​ نورلان يرميكباييف يرافقه سفير جمهورية كازاخستان لدى ​الأردن​ المنتدب عن ​لبنان​ و​العراق​ و​فلسطين​ عظمات برديباي مع وفد من ​الجيش​ الكازاخستاني.

وخلال اللقاء، تمَّ التداول في الأوضاع العامة في منطقتي ​الشرق الأوسط​ وآسيا الوسطى وجرى البحث في سبل تطوير التعاون وتكثيف الزيارات وتبادل الخبرات العسكرية بين الجانبين، وشكر بو صعب الضيف على مشاركة بلاده في قوة ​اليونيفيل​ العاملة على حفظ ​الأمن​ والسلام في منطقة ​الجنوب​ اللبناني.

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