بو صعب استقبل وزير دفاع كازاخستان وشكره على مشاركة بلاده في قوة اليونيفيل

استقبل وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ وزير دفاع جمهورية ​كازاخستان​ نورلان يرميكباييف يرافقه سفير جمهورية كازاخستان لدى ​الأردن​ المنتدب عن ​لبنان​ و​العراق​ و​فلسطين​ عظمات برديباي مع وفد من ​الجيش​ الكازاخستاني.

وخلال اللقاء، تمَّ التداول في الأوضاع العامة في منطقتي ​الشرق الأوسط​ وآسيا الوسطى وجرى البحث في سبل تطوير التعاون وتكثيف الزيارات وتبادل الخبرات العسكرية بين الجانبين، وشكر بو صعب الضيف على مشاركة بلاده في قوة ​اليونيفيل​ العاملة على حفظ ​الأمن​ والسلام في منطقة ​الجنوب​ اللبناني.