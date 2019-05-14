جشي: الانتهاء من دراسة قانون تسوية مخالفات البناء

أكد رئيس اللجنة الفرعية المكلفة درس تعديل قانون تسوية مخالفات ​البناء​ النائب ​حسين جشي​ أن "اللجنة أنهت درس المشروع بعد 10 جلسات عقدتها"، لافتاً إلى أنه "تم السماح بتسوية مخالفات البناء الواقعة بين 13/9/1371 وتاريخ 31/12/2018 شرط أن تكون هذه المخالفات على الاملاك الخاصة لصاحب البناء المخالف وعدم جواز تسوية مخالفات البناء المرتكبة ضمن اتفاقيات ​الطيران المدني​ أو في ​العقارات​ الخاضعة ضمن ​المحميات​ الطبيعية والسماح بتسوية مخالفات الابنية المنفذة كليا او جزئيا التي جرت بموجب رخص أو أذونات، كما لحظ التعديل الاعفاءات أي إعفاء المخالف الذي يقدم التصريح والملف لأن يعفى خلال مهلة سنة من نفاذ هذا القانون ومنح المخالف إمكانية طلب تقسيم الرسوم والغرامات المتوجبة عليه على 3 دفوعات".

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