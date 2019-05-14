الطبش قدمت اقتراح قانون يمنح المرأة اللبنانية جنسيتها لأبنائها

قدمت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش جارودي​ "اقتراح قانون يمنح ​المرأة اللبنانية​ جنسيتها لأبنائها، إستنادا إلى مبدأ المساواة الدستوري ولرفع الغبن عنها". وفي مؤتمؤ صحافي من ​مجلس النواب​ أكدت الطبش أن "الظلم الذي تعيشه المرأة لا يشعر به إلا المرأة"، مضيفة: "منذ دخولي ​المجلس النيابي​ منذ عام تقدمت مع زملاء باقتراحات قوانين وتعديل قوانين أخرى، إلا أن القانون الأول والأخير بالنسبة لي الذي يجب تعديله هو ​قانون الجنسية​ لرفع الغبن عن المرأة". وأشارت إلى انه "بعد نضال واجتماعات ودراسات عديدة أجريتها تقدمت بهذا الإقتراح على أمل أن يبصر النور في أقرب جلسة تشريعية".

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