العبسي وجه برقية تعزية للراعي بوفاة البطريرك صفير

وجه بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين ​يوسف العبسي​ الموجود في ​باريس​ تلبية لدعوة رسمية من الدولة الفرنسية برقية تعزية للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بوفاة البطريرك الماروني الراحل مار نصر الله بطرس صفير. وجاء في البرقية: "صاحب الغبطة والنيافة البطريرك ​الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ الكلّيّ الطوبى، سلام الربّ يسوع، باسمي وباسم أعضاء ​السينودس​ المقدّس وباسم كنيستنا الروميّة الملكيّة الكاثوليكيّة، أقدّم التعازي القلبيّة والأخويّة الحارّة لغبطتكم ولأعضاء سينودس كنيستكم الموقّرين ولذوي المنتقل المحبوبين وللكنيسة المارونيّة الشقيقة بانتقال أخينا غبطة البطريرك المثلّث الرحمات مار بطرس نصر الله صفير إلى الأخدار السماويّة بعد حياة مسيحيّة إنجيليّة ناصعة وبارّة قضاها في خدمة الربّ والكنيسة والوطن بنزاهة وغيرة واستقامة وصدق من غير محاباة للوجوه، معطيًا مثال الراعي الصالح الأمين الذي يقود رعيّته إلى الملكوت محافظًا على الوديعة التي ائتمنه الربّ عليها. أراحه الربّ مع القدّيسين وجعل ذكره مؤبّدا".

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