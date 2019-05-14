خطف شاب لبناني في منطقة أبوبو بأبيدجان

تعرض شاب لبناني يدعى "أ،ر" ل​عملية خطف​ في منطقة أبوبو في ​أبيدجان​ على يد عصابة في المنطقة.

وفي التفاصيل اقدم افراد العصابة على مهاجمة متجر "أ،ر" وأرغموه على الصعود الى سيارته بعد ما أطلقوا النار في الهواء وتوجهوا به الى جهة مجولة.

وقد عُثر على سيارته مقفلة في منطقة أغبوفيل التي تبعد عن المنطقة التي خُطف فيها ما يقارب عشرات الكيلومترات من دون أي أثر له.