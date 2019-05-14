بومبيو: ترامب ملتزم بتحسين العلاقات مع روسيا رغم وجود الخلافات

لفت وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ إلى أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ملتزم بتحسين العلاقات مع ​روسيا​ رغم وجود الخلافات"، مشيراً إلى "أننا نأمل أن تثمر الجهود المشتركة في استقرار العلاقات الروسية الأميركية".

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