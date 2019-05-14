محمد عبد السلام: استهداف خط الانابيب جاء ردا على جرائم السعودية

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن "عملية استهداف خط الانابيب جاءت ردا على جرائم الابادة التي ترتكبها السعودية"، معتبرا ان "الهجمات اليمنية نفذت بمواجة حصار العدوان السعودي الاميركي وما يمارسه من ارهاب في اليمن".
وشدد عبد السلام على ان "لا خيار امام شعبنا اليمني العزيز سوى الدفاع عن نفسه محقا وبكل ما استطاع من قوة".
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