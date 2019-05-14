محمد عبد السلام: استهداف خط الانابيب جاء ردا على جرائم السعودية

أكد رئيس الوفد الوطني ​اليمن​ي المفاوض محمد عبد السلام​ أن "عملية استهداف خط الانابيب جاءت ردا على جرائم الابادة التي ترتكبها ​السعودية​"، معتبرا ان "الهجمات اليمنية نفذت بمواجة حصار العدوان السعودي الاميركي وما يمارسه من ​ارهاب​ في اليمن".

وشدد عبد السلام على ان "لا خيار امام شعبنا اليمني العزيز سوى الدفاع عن نفسه محقا وبكل ما استطاع من قوة".