لفت المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إلى أن "إضرام النار في مسجد "الديانة" بمدينة نيوهافن الأميركية، يُعَدُّ مظهرا جديدا لظاهرة معاداة الإسلام المتزايدة"، مشيراً إلى أن "المناخ العنصري الذي يغذي مثل هذه الهجمات يُعَدُّ من أكبر المخاطر التي تهدد السلم العالمي".
وأشار إلى أنه "في حال لم يتم التصدي لمثل هذه الهجمات، فإنه من غير الممكن تجنّب كوارث كبيرة مستقبلا".
كانت هذه تفاصيل خبر قالن: إحراق مسجد في نيوهافن الأميركية مظهر جديد لمعاداة الإسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.