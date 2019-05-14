قالن: إحراق مسجد في نيوهافن الأميركية مظهر جديد لمعاداة الإسلام

لفت المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​ إلى أن "إضرام النار في مسجد "الديانة" بمدينة نيوهافن الأميركية، يُعَدُّ مظهرا جديدا لظاهرة معاداة ​الإسلام​ المتزايدة"، مشيراً إلى أن "المناخ العنصري الذي يغذي مثل هذه الهجمات يُعَدُّ من أكبر المخاطر التي تهدد السلم العالمي".

وأشار إلى أنه "في حال لم يتم التصدي لمثل هذه الهجمات، فإنه من غير الممكن تجنّب كوارث كبيرة مستقبلا".