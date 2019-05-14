الصادق المهدي: الحل الأمثل هو تسليم البشير للجنائية الدولية

اعتبر زعيم حزب الأمة القومي في السودان، الصادق المهدي، أن "تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للجنائية الدولية سيكون الحل الأمثل، حيث ستتوفر له محاكمة عادلة"، موضحاً أن "حصول البشير على محاكمة عادلة في السودان يترتب عليه إجراء إصلاحات للنظام القضائي".
ولفت إلى "أنني شعرت بفرحة غامرة لدى علمي بخبر عزل البشير ونقله للسجن، لقد عيشوني في الجحيم لنحو 30 عاماً، لذا شعرت بالراحة لدى مشاهدتي رحيل النظام المتعطش للدماء"، مشيراً إلى "انني أعتقد أن السودان سيكون مثالاً يحتذى به في المنطقة.. وتوليفا للحداثة والهُوية".
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