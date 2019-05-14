صرح المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة السعودية، بأنه ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.
كما أوضح أن الجهات المختصة باشرت مسئولياتها بالموقعين. وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات.
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، بأنه ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء،
وقد قامت أرامكو السعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب،
وأكد الفالح في تصريحه أن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخرًا، في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية، بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.
وفِي الختام أكد الوزير الفالح استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريح رسمي على الهجوم الإرهابي في محطتي ضخ بترول بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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