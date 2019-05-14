خطة واشنطن لشن هجوم على إيران

تداولت الصحف الأمريكية تقارير احتوت على خطة واشنطن العسكرية للهجوم على إيران بعد أن قدمها القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى، باتريك شاناهان، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
قدم شاناهان الخطة أثناء اجتماع أقامه ترامب مع كبار مساعديه للأمن القومي، وتشمل الخطة إرسال 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المسئولين كان لهم رأي آخر بأن الهجوم على إيران يتطلب المزيد من القوات.
وأضافت الصحيفة، أن الخطة التي وضعها ترامب في حال قيام إيران بموجهة القوات الأمريكية أو تسريع العمل في مجال الأسلحة النووية.
واختلفت الآراء في الاجتماع حول كيفية
يذكر أن ترامب وجه أمس الاثنين تحذيرات لإيران قائلًا: "إنه من الخطأ أن تقدم على أي تحرك ضد الولايات المتحدة".
وقال ترامب للصحفيين، فى البيت الأبيض، "إن الولايات المتحدة سترى ما سيحدث مع إيران لكن إن حاولت فعل أى شيء فسيكون ذلك "خطأ كبيرا"، وفقا لـ"رويترز".
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