حذر الأكاديمي البريطاني أنجوس ستيوارت ديتون الحائز على جائزة (نوبل) في العلوم الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، من أن المملكة المتحدة معرضة للخطر مع تزايد نسبة التفاوت الشديد في الأجور والثروات والصحة
.وقال ديتون، في تحليل وفقا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إن تزايد نسبة عدم المساواة يضع البلاد في نفس مسار الولاياتالمتحدة؛ لتصبح واحدة من أكثر الدول غير المتكافئة على كوكب الأرض وذلك وسط مخاوف من أن المملكة المتحدة في مرحلة حرجة بسبب النمو الراكد للعمال البريطانيين منذ عقد.
وأشار، حسبما نقل عنه مركز أبحاث تابع لمعهد الدراسات المالية في بريطانيا، إلى أن
ووفقا للجارديان، تساءل ديتون عما إذا كانت الرأسمالية الديمقراطية تستحق الاستمرار خلال عملها فقط لصالح جزء من السكان.
وأضاف الأكاديمي البريطاني، "لا تزال بريطانيا تقوم بأشياء كثيرة أفضل من الولايات المتحدة وما علينا القيام به هو التأكد من أن المملكة المتحدة متحصنة من بعض الفظائع التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية".
كانت هذه تفاصيل خبر مع تزايد نسبة عدم المساواة في الأجور.. بريطانيا تتعرض للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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